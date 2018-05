Wirtschaft

UBS gibt Verkaufsempfehlung für Commerzbank-Aktie auf

28.05.2018, 11:39 Uhr | dpa-AFX

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS betrachtet die schwächeren Ertragsaussichten der Commerzbank inzwischen als in deren Aktienkurs eingepreist. Die Anteilsscheine des deutschen Geldhauses gehören mit einem diesjährigen Kursrückgang von gut 23 Prozent zu den bislang schwächsten europäischen Bankenwerten, wie Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb.

Er stufte deshalb die Commerzbank-Papiere von "Sell" auf "Neutral" hoch. In Erwartung steigender Zinsen und möglicher Übernahmeaktivitäten in der Branche sieht Brupbacher für die Aktien sogar ein gewisses Aufwärtspotenzial.

Seine Ergebnisprognosen je Aktie (bereinigtes EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 sowie seine Schätzung für die Eigenkapitalrendite abzüglich immaterieller Vermögenswerte im Jahr 2020 reduzierte der Experte jedoch. Entsprechend senkte er sein Kursziel mit Sicht auf die kommenden zwölf Monate von 11,60 auf 10,20 (aktueller Kurs: 9,50) Euro. Die durchschnittlichen Markterwartungen für die kurz- bis mittelfristige Ertragsentwicklung der Commerzbank hält der Analyst für zu optimistisch.

Mit der Einstufung "Neutral" geht die UBS davon aus, dass die Gesamtrendite der Aktie (Kursgewinn plus Dividende) auf Sicht von zwölf Monaten um bis zu sechs Prozent über oder unter der von der UBS erwarteten Marktrendite liegt./edh/ajx/fba

Analysierendes Institut UBS.