Wirtschaft

Merkel sagt neuer italienischer Regierung Zusammenarbeit zu

28.05.2018, 16:08 Uhr | dpa-AFX

BERLIN/ROM (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einer neuen italienischen Regierung Zusammenarbeit zugesagt. Merkel sagte am Montag bei einem Kongress in Berlin, Deutschland wolle mit jeder Regierung in Rom kooperieren, dabei müssten aber die "Prinzipien" der Eurozone respektiert werden. Es könnte um "schwierige Fragen" gehen. Merkel fügte hinzu: "Italien ist ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union."

Die Kanzlerin zog einen Vergleich zum Amtsantritt des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras. Der Linke-Politiker ist seit 2015 Regierungschef in Athen. Man habe sich damals in nächtelangen Verhandlungen mit Tsipras "zusammengerauft" und etwas erreicht.

In Italien soll nach dem Scheitern der geplanten populistischen Koalition nun der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli das angeschlagene Land zu einer Neuwahl führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds (IWF), eine Expertenregierung zu bilden. Da diese aber wahrscheinlich keine Zustimmung im Parlament bekommt, könnte im Herbst wieder gewählt werden.