Wirtschaft

Daimler-Gesamtbetriebsratschef fordert lückenlose Aufklärung

28.05.2018, 17:31 Uhr | dpa-AFX

STUTTGART (dpa-AFX) - Daimler -Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht hat angesichts der neuen Abgas-Vorwürfe gegen den Autobauer eine lückenlose Aufklärung gefordert. "Es gilt, Transparenz zu schaffen", betonte er am Montag nach einem Treffen von Vorstandschef Dieter Zetsche mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in Berlin. Brecht erklärte, er habe im Anschluss mit Zetsche telefoniert und ihm die Sorge der Belegschaft um den Ruf des Unternehmens geschildert.

"In den Daimler-Werken greift die Angst um sich, dass an den Vorwürfen zum Vito etwas dran ist", betonte er in einem schriftlichen Statement. "Wir als Arbeitnehmervertreter nehmen diese Angst ernst. Wir erwarten von allen Verantwortlichen auf Unternehmensseite, dass sie dies auch tun."

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte bei einem Modell des Kleintransporters Mercedes-Benz Vito eine unzulässige Abgastechnik festgestellt. Daimler widerspricht dieser Auffassung. Scheuer hatte Zetsche wegen des Falls in sein Ministerium nach Berlin geladen.