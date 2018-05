Wirtschaft

Wirecard auf Rekordhoch - H & A hebt Ziel deutlich an

28.05.2018, 17:51 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirecard eilt von Rekord zu Rekord: Bei 133,15 Euro erreichte die Aktie des Zahlungsabwicklers am Montag erneut eine Bestmarke. Zuletzt stand noch ein Plus von 2,44 Prozent auf 132,30 Euro zu Buche, womit Wirecard zu den Tagesfavoriten der Anleger im TecDax zählte. Seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 40 Prozent zu Buche, was auch für diesen Zeitraum einen der Spitzenplätze in dem Technologiewerte-Index bedeutet. Der Börsenwert liegt mit mehr als 16 Milliarden Euro inzwischen fast 40 Prozent über dem der im Dax gelisteten Commerzbank .

Ordentlich Rückenwind gab Wirecard eine Studie der Privatbank Hauck & Aufhäuser: Mit einer Kurszielanhebung von 122 auf 180 Euro ist Analyst Robin Brass unter den im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten für die Aktie am optimistischsten und räumt ihr noch über ein Drittel des aktuellen Werts hinaus Luft nach oben ein. Seine Kaufempfehlung bestätigte Brass.

Der Experte traut Wirecard im laufenden Jahr auch ohne Zu- und Verkäufe ein Umsatzwachstum von mehr als 25 Prozent zu. Die Profitabilität sollte dank des hochgradig skalierbaren Geschäftsmodells noch stärker steigen. Entsprechend hob der Analyst seine Gewinn- und Umsatzprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 an.