Standard Life Aberdeen will Aktionäre mit zwei Milliarden Euro beglücken

29.05.2018, 09:09 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Der britische Vermögensverwalter Standard Life Aberdeen

will nach dem Verkauf seiner Versicherungssparte an die britische Lebensversicherungsfirma Phoenix Group Holdings seinen Aktionären bis zu 1,75 Milliarden britische Pfund (rund zwei Milliarden Euro) zukommen lassen. Dabei sollen die Anteilseigner eine Milliarde Pfund über die Ausgabe neuer B-Aktien erhalten, teilte das Unternehmen am Dienstag vor Beginn seiner Hauptversammlung in London mit. Die restlichen 750 Millionen Pfund sollen über ein Aktien-Rückkaufprogramm kommen.

Mit dem Verkauf seines Versicherungsgeschäfts hofft Standard Life, seine Chancen zu erhöhen, um die britische Großbank Lloyds doch noch als ihren größten Klienten zu behalten. Im Februar teilte Lloyds mit, dass die Kooperation mit dem Vermögensverwalter in der ersten Jahreshälfte 2019 auslaufen wird.

Die Bank hatte erst 2013 ihre Vermögensverwaltungs-Tochter Scottish Widows an Aberdeen verkauft und war im Gegenzug zu einem der größten Aktionäre des Vermögensverwalters aufgestiegen. Aus diesem Deal stammt auch die bisherige Zusammenarbeit. Derzeit verwaltet Standard Life Aberdeen Vermögenswerte von rund 109 Milliarden britische Pfund für Lloyds.