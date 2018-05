Wirtschaft

Italien-Krise: Cottarelli erneut beim Präsidenten

30.05.2018, 11:01 Uhr | dpa-AFX

ROM (dpa-AFX) - Zur Lösung der Regierungskrise in Italien ist der designierte Ministerpräsident Carlo Cottarelli erneut zu Gesprächen mit Staatspräsident Sergio Mattarella zusammengetroffen. Beide wollen schnell eine Regierungsbildung ermöglichen, denn die Hängepartie hatte zuletzt Turbulenzen an den Finanzmärkten ausgelöst. Was bei dem informellen Gespräch am Mittwochmorgen entschieden wurde, wurde zunächst nicht bekannt.

Dafür überschlagen sich die Spekulationen, wie es nun in dem angeschlagenen Land weiter geht. Eine These ist auch, dass es doch noch zu einer Koalition der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega kommt. Vor allem die Kursstürze an den Börsen machen Druck auf die Politik.

Mattarella hatte Cottarelli am Montag den Auftrag gegeben, eine Übergangsregierung zu bilden, die dann zu Neuwahlen führt. Allerdings hatten alle Parteien angekündigt, einer Technokratenregierung im Parlament nicht zuzustimmen.