Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich weniger ein als erwartet

30.05.2018, 11:11 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Mai weniger eingetrübt als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 112,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten mit 112,0 Punkte gerechnet.

Der Indikator befindet sich weiter auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Dezember hatte er mit 115,2 Punkten den höchsten Stand seit etwa 17 Jahren erreicht.

Das ebenfalls von der EU-Kommission erhobene Geschäftsklima (BCI), das nur die Stimmung im verarbeitenden Gewerbe misst, hellte sich überraschend auf. Der BCI stieg im Mai um 0,06 Punkte auf 1,45 Zähler. Hier hatten Volkswirte einen Rückgang auf 1,29 Punkte erwartet. Im Januar hatte der Indikator ein mehrjähriges Hoch bei 1,64 Punkten erreicht.

Die Daten im Überblick:

Mai Prognose Vormonat

ESI 112,5 112,0 112,7

Industrievertrauen 6,8 6,8 7,3r

Dienstleistervertrauen 14,3 14,3 14,7r

Verbrauchervertrauen 0,2 --- 0,3r

Einzelhandelsvertrauen 0,7 --- -0,7r

Bausektorvertrauen 7,0 --- 4,6r

BCI 1,45 1,29 1,39r°

r = revidiert