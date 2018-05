Wirtschaft

Merrill Lynch senkt Intesa Sanpaolo auf 'Neutral' - Ziel 3 Euro

30.05.2018, 12:21 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Intesa Sanpaolo von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und ein Kursziel von 3 Euro genannt. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts zu italienischen Finanzwerten hervor, in der die Experten angesichts der anhaltenden Hängepartie bei der Regierungsbildung in Italien von einer schwierigen politischen Situation sprachen. Sie kürzten ihre Schätzungen und warnten vor steigenden Kapitalkosten./tih/gl

Datum der Analyse: 30.05.2018

