Wirtschaft

Deutsche Anleihen geben stark nach - Erholung in Italien

30.05.2018, 13:03 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - An den Anleihemärkten Deutschlands und Italiens hat am Mittwoch eine kräftige Gegenbewegung zu den Turbulenzen am Vortag eingesetzt. Gegen Mittag standen deutsche Bundesanleihen erheblich unter Druck, während sich italienische Staatstitel von ihren massiven Kursverlusten vom Dienstag erholen konnten.

Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel zuletzt um 0,81 Prozent auf 161,99 Punkte. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger deutscher Anleihen kräftig um 0,1 Prozentpunkte auf 0,35 Prozent.

Am italienischen Markt gingen die Renditen als Zeichen der Entspannung deutlich zurück. Der Effektivzins zehnjähriger Papiere fiel um 0,21 Prozentpunkte auf 2,92 Prozent. Zweijährige Anleihen rentierten mit 1,79 Prozent 0,84 Prozentpunkte niedriger als am Dienstag.

Zur Beruhigung trug unter anderem eine Aufstockung dreier italienischer Staatsanleihen bei. Zwar musste Italien viel höhere Zinsen für das frische Kapital zahlen. Allerdings stieg zugleich die Nachfrage nach den Papieren an. Im Vorfeld hatten Fachleute von einem bedeutenden Markttest gesprochen.

Am Vortag war es an den Finanzmärkten zu Verwerfungen gekommen. Auslöser waren Sorgen um die politische Stabilität in Italien und den Zusammenhalt der Eurozone. Die Marktturbulenzen erinnerten in ihrer Intensität an die Eurokrise der Jahre 2011 und 2012.