Rajoy lehnt vor Misstrauensvotum Rücktritt ab - Kritik an Sozialisten

30.05.2018, 15:09 Uhr | dpa-AFX

MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat den gegen ihn geplanten Misstrauensantrag am Mittwoch erneut heftig kritisiert und einen Rücktritt abgelehnt. Am Tag vor der Parlamentsdebatte bezichtigte der konservative Regierungschef die oppositionellen Sozialisten, mit ihrem Antrag die gesamte Opposition zu "erpressen". Er sei fest entschlossen, seine reguläre Amtszeit auszufüllen, sagte Rajoy, der eine Minderheitsregierung führt.

Die Sozialistische Partei (PSOE), die stärkste Oppositionskraft im spanischen Parlament, hatte den Antrag als Reaktion auf die Gerichtsurteile in der Korruptionsaffäre um Rajoys konservative Volkspartei (PP) eingebracht. Der nationale Strafgerichtshof hatte die PP vergangene Woche wegen Verwicklung in den Skandal zu einer Geldstrafe von 245 000 Euro verurteilt. Mehrere Ex-Parteimitglieder erhielten langjährige Haftstrafen.

Rajoy hatte zuvor betont, Sozialisten-Chef Pedro Sánchez verfolge nur das Ziel, selbst an die Macht zu kommen. Dem 46-Jährigen blieben nur zwei Optionen, um auf die erforderliche Mehrheit von 176 Stimmen zu kommen, fügte er hinzu: Entweder er gehe einen Pakt mit der liberalen Partei Ciudadanos ein, wobei diese eine Kandidatur von Sánchez aber nicht unterstützen will. Oder er einige sich mit mehreren separatistischen Parteien aus Katalonien, wofür Sánchez dann aber mit Blick auf den andauernden Konflikt mit der Krisenregion einen hohen Preis werde zahlen müsse.

Das Votum soll voraussichtlich am Freitag stattfinden. Es ist erst der vierte Misstrauensantrag in Spanien seit dem Ende der Franco-Diktatur im Jahr 1975. Die beiden ersten waren in den 1980er Jahren erfolglos geblieben. Im Juni 2017 scheiterte das linke Bündnis Unidos Podemos mit einem Antrag gegen Rajoy.