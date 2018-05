KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 30.05.2018

Wirtschaft

30.05.2018

30.05.2018

ROUNDUP: Neue Kehrtwende in Rom - Gewählte Regierung vielleicht doch möglich

ROM (dpa-AFX) - Aus dem italienischen Polit-Chaos könnte doch noch eine gewählte populistische Regierung hervorgehen. Der Präsidentenpalast bestätigte am Mittwoch, dass Staatschef Sergio Mattarella und der designierte Premier Carlo Cottarelli mit der Bildung einer Übergangsregierung warten wollten, bis klar sei, ob es noch eine Einigung zwischen den Parteien geben könne. Die Lage an den Börsen entspannte sich derweil wieder etwas. Händler sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem am Vortag die politische Krise die Kurse ins Taumeln gebracht hatte.

Zollstreit mit den USA: Kein Durchbruch bei Gesprächen in Paris

PARIS/BRÜSSEL - Im Zollstreit zwischen den USA und der EU hat ein Krisengespräch zwischen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross keinen Durchbruch gebracht. "Es ist jetzt am Präsidenten der Vereinigten Staaten, eine Entscheidung zu treffen", teilte eine Sprecherin von Malmström nach dem Treffen am Mittwochnachmittag in Paris mit. Man werde nicht spekulieren, wie diese am Ende ausfallen werde.

ROUNDUP 2: Fronten im Handelsstreit zwischen China und USA verhärten sich

PEKING - Nach einer zwischenzeitlichen Entspannung gehen China und die USA in ihrem Handelsstreit wieder auf Konfrontationskurs. Peking verurteilt am Mittwoch eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, seine Pläne milliardenschwerer Strafzölle gegen China ungeachtet der jüngsten Verhandlungen fortzusetzen.

ROUNDUP: Deutsche Inflation steigt auf den höchsten Stand seit Februar 2017

WIESBADEN - Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai gestützt durch steigende Energiepreise auf den höchsten Stand seit Februar 2017 gestiegen. Der Preisanstieg war deutlich stärker als erwartet. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden laut einer ersten Schätzung mit. Im April hatte sie noch bei 1,6 Prozent gelegen.

ROUNDUP 2: Niedrigste Mai-Arbeitslosigkeit seit 27 Jahren

NÜRNBERG - Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt: Trotz wachsender Konjunkturskepsis ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai auf ein Rekordtief gesunken. Mit 2,315 Millionen rutschte sie auf den niedrigsten Mai-Stand seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum April waren damit 68 000 weniger Menschen arbeitslos, wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Selbst nach Abzug jahreszeitlicher Sonderfaktoren wäre die Arbeitslosigkeit um 11 000 gesunken.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich weniger ein als erwartet

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im Mai weniger eingetrübt als erwartet. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 112,5 Punkte, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Es ist der fünfte Rückgang in Folge. Volkswirte hatten mit 112,0 Punkte gerechnet.

USA: Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn geringfügig schwächer

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist zum Jahresbeginn geringfügig schwächer gewachsen als bisher bekannt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 2,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, teilte das Handelsministerium am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mit. Bislang war das Ministerium von einem Wachstum von 2,3 Prozent ausgegangen. Im Schlussquartal 2017 war die größte Volkswirtschaft der Welt um 2,9 Prozent gewachsen.

USA: Privatbeschäftigung steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind im Mai weniger neue Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Es seien 178 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, wie aus am Mittwoch veröffentlichten Zahlen des Dienstleiters ADP hervorgeht. Analysten hatten jedoch mit 190 000 neuen Stellen gerechnet. Zudem wurde der Vormonatswert deutlich nach unten revidiert. Statt der bislang angenommenen 204 000 sind demnach im April nur 163 000 Stellen geschaffen worden.

Rajoy lehnt vor Misstrauensvotum Rücktritt ab - Kritik an Sozialisten

MADRID - Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat den gegen ihn geplanten Misstrauensantrag am Mittwoch erneut heftig kritisiert und einen Rücktritt abgelehnt. Am Tag vor der Parlamentsdebatte bezichtigte der konservative Regierungschef die oppositionellen Sozialisten, mit ihrem Antrag die gesamte Opposition zu "erpressen". Er sei fest entschlossen, seine reguläre Amtszeit auszufüllen, sagte Rajoy, der eine Minderheitsregierung führt.

Frankreich: Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

PARIS - Die Wirtschaft Frankreichs ist zu Jahresbeginn schwächer gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im ersten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mit. Dies ist das schwächste Wachstum seit dem dritten Quartal 2016. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachst von 0,3 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Zahl gerechnet. Im vierten Quartal 2017 hatte der Zuwachs noch 0,7 Prozent betragen.

Deutschland: Einfuhrpreise steigen schwächer als erwartet

WIESBADEN - Die Preise von nach Deutschland importierten Gütern sind im April schwächer gestiegen als erwartet. Sie erhöhten sich zum Vorjahresmonat wie auch zum Vormonat um jeweils 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten eine jährliche Rate von 0,8 Prozent und einen Anstieg zum Vormonat um 0,7 Prozent erwartet. Im März waren die Einfuhrpreise auf Jahressicht noch leicht gefallen.

Deutscher Einzelhandel steigert Umsätze kräftig

WIESBADEN - Der deutsche Einzelhandel hat seine Umsätze im April kräftig gesteigert. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erlöse im April real, also preisbereinigt, 2,3 Prozent höher als im Vormonat. Das ist der stärkste Zuwachs seit Oktober 2016. Analysten hatten mit einem wesentlich schwächeren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Der Rückgang im März wurde von 0,6 auf 0,4 Prozent korrigiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Umsätze im April um 1,2 Prozent.

Spanien: Inflation deutlich höher als erwartet

MADRID - In Spanien ist die Teuerung auf Verbraucherebene im Mai deutlich höher ausgefallen als erwartet. Wie das Statistikamt INE am Mittwoch mitteilte, lag das nach europäischer Methode berechnete Preisniveau (HVPI) 2,1 Prozent über dem Vorjahresstand. Das ist die höchste Rate seit gut einem Jahr. Analysten hatten eine wesentlich geringere Inflation von 1,7 Prozent erwartet. Im Vormonat April hatte die Teuerungsrate noch deutlich niedriger bei 1,1 Prozent gelegen. Im Monatsvergleich stieg der HVPI um 0,9 Prozent.

Frankreich für Reform der Welthandelsorganisation

PARIS/GENF - Vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen in der internationalen Handelspolitik hat sich Frankreich für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) ausgesprochen. Die WTO solle neu gedacht werden, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch auf einer OECD-Konferenz in Paris. Er verteidigte zugleich ein multilaterales Vorgehen in der Handelspolitik und anderen Bereichen: Frankreich reiche allen die Hand, "die den Multilateralismus neu gründen wollen". "Eine Summe einseitiger Entscheidungen bringt uns das Risiko der Konfrontation", warnte Le Maire. "Wir Franzosen und wir Europäer wollen keinen Handelskrieg."

OECD warnt vor Konjunkturbremse durch Handelskonflikte

PARIS - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) fürchtet bei einer Zunahme von Handelskonflikten negative Folgen für die Weltkonjunktur. Eine weitere Eskalation von Handelsspannungen könne das Wirtschaftswachstum deutlich bremsen, schreibt der kommissarische Chefvolkswirt Álvaro Santos Pereira im halbjährlichen Wirtschaftsausblick der OECD, der am Mittwoch in Paris vorgestellt wurde. Seit dem Beginn der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2007 seien in den G20-Ländern bereits über 1200 neue Handelsbeschränkungen eingeführt worden.

