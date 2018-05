Wirtschaft

Positives Testurteil bringt Tesla-Aktien neuen Schub

30.05.2018, 19:51 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein positiver Bericht des einflussreichen US-Verbrauchermagazins "Consumer Reports" hat den Aktien von Tesla am Mittwoch Auftrieb gegeben. Die Papiere des Elektroauto-Herstellers gewannen an der Nasdaq zuletzt 3,35 Prozent.

Consumer Reports empfiehlt das neue Model 3 von Tesla nun doch zum Kauf. Ein Software-Update habe dafür gesorgt, dass der Bremsweg deutlich verkürzt worden sei, teilten die Tester am Mittwoch in New York mit. Deshalb sei die Bewertung verändert worden. Noch vor gut einer Woche hatten sie verkündet, wegen zu schwacher Bremsleistung und anderer Mängel keine Kaufempfehlung für Teslas Hoffnungsträger abgeben zu können.