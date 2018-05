Wirtschaft

Gegen geschönte Kilometerstände: EU-Parlament fordert neue Regeln

31.05.2018, 14:57 Uhr | dpa-AFX

STRASSBURG (dpa-AFX) - Im Kampf gegen geschönte Kilometerstände bei Gebrauchtwagen fordert das EU-Parlament neue europaweite Regeln. Die gefahrenen Kilometer von Autos in der EU sollten bei jedem Werkstattbesuch in Datenbanken erfasst werden, heißt es in einem am Donnerstag verabschiedeten Bericht. So sollen Unregelmäßigkeiten auffallen. Die Datenbanken müssten grenzüberschreitend zugänglich sein, heißt es. Außerdem müssten alle EU-Staaten manipulierte Angaben als Betrug und damit als Straftat verfolgen.

Verkäufer manipulieren den Kilometerstand nach unten, um höhere Verkaufspreise erzielen. Nach Angaben des verkehrspolitischen Sprechers der europäischen Sozialdemokraten, Ismail Ertug, entsteht Verbrauchern dadurch jährlich ein Schaden zwischen 5,5 und 9,6 Milliarden Euro. Bei 30 bis 40 Prozent der Gebrauchtwagen, die über Grenzen von EU-Ländern hinweg gehandelt werden, stimmen die Werte EU-Schätzungen zufolge nicht.

Mit dem Papier rufen die Parlamentarier die EU-Kommission dazu auf, innerhalb eines Jahres einen entsprechenden Rechtsrahmen vorzuschlagen. Die Kommission kann der Forderung entweder nachkommen oder sie zurückweisen. Dann muss sie aber erklären, warum.