Entscheid für Strafzölle bewegt Stahlkonzerne in USA und Europa

31.05.2018, 16:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Von den USA verhängte Strafzölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium aus Europa haben am Donnerstag die europäischen Branchenwerte ausgebremst. Allen voran fielen die zuvor im Plus liegenden Salzgitter-Aktien um etwas mehr als 1 Prozent, während auch Thyssenkrupp moderat mit 0,35 Prozent ins Minus drehten. In Paris büßten ArcelorMittal zumindest weite Teile ihre zuvor erzielten Kursgewinne ein.

Wie US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag in einer Telefonkonferenz bekanntgab, müssen Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Zuvor war nach einem entsprechenden Bericht des "Wall Street Journal" am Markt bereits darüber spekuliert worden. Die Europäer hatten seit Monaten mit Washington über die Zölle in Höhe von 25 Prozent für Stahl gestritten. Eine erteilte Ausnahmeregelung läuft am 1. Juni auch für die US-Nachbarn Kanada und Mexiko aus.

Was des einen Leid, ist des anderen Freud: Im Gegenzug schnellten in den USA die Stahlwerte nach oben. Die Aktien von US Steel und AK Steel gewannen in New York bis zu 3,5 Prozent./tih/she

