RBC Capital hebt Enel auf 'Outperform' - Ziel 5,75 Euro

31.05.2018, 18:58 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Enel von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 6 auf 5,75 Euro gesenkt. Italienische Werte dürften in Zeiten politischer Unsicherheiten zwar volatil bleiben, er fokussiere sich bei dem Energiekonzern aber auf einen guten Barmittelfluss, die starke Bilanz und das Wachstum, schrieb Analyst Maurice Choy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht deshalb einen guten Einstiegszeitpunkt gekommen./tih/ajx

Datum der Analyse: 31.05.2018

