Wirtschaft

US-Strafzölle: Berlin und Paris sichern Zusammenarbeit zu

31.05.2018, 21:46 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX) - Angesichts der US-Strafzölle wollen Deutschland und Frankreich eng zusammenarbeiten. Die beiden großen EU-Länder würden die einseitigen Maßnahmen Washingtons bedauern, teilten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und die beiden französischen Minister Jean-Yves Le Drian (Außen) und Bruno Le Maire (Wirtschaft und Finanzen) am Donnerstagabend in einer gemeinsamen Erklärung in Paris mit.

Die beiden Länder unterstützten demnach die Reaktion der EU-Kommission. Die EU-Behörde hatte angekündigt, die US-Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union sowie aus Mexiko und Kanada mit Vergeltungszöllen zu beantworten.