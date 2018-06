Wirtschaft

G7-Finanzminister suchen Haltung gegen Trumps Konfrontationskurs

01.06.2018, 05:35 Uhr | dpa-AFX

WHISTLER (dpa-AFX) - Deutschland und seine europäischen Partner wollen beim G7-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs im kanadischen Whistler Lösungen im angespannten Verhältnis zu den USA suchen. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz wird zudem am Freitag (03.00 MESZ) mit US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammentreffen. Der G7 gehören die USA, Kanada und Japan sowie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien an.

In der Regierung werden die Alleingänge des US-Präsidenten Donald Trump mit großer Besorgnis gesehen, etwa bei der Wiedereinsetzung von Sanktionen gegen den Iran und bei der Verhängung von Strafzöllen, die Sorgen vor Handelskriegen schüren. Die EU-Staaten wollen verhindern, dass europäische Unternehmen von den USA bestraft werden, wenn sie trotz des US-Ausstiegs aus dem Atomabkommen im Iran tätig bleiben.

Große Sorgen bereiten auch die politische Krise in Italien und die Kursausschläge an den Börsen - ein Wappnen gegen eine mögliche größere neue Finanzkrise dürfte am Rande auch Gesprächsstoff bieten.

Das G7-Treffen der Finanzminister findet Freitag und Samstag statt. Kanada hat derzeit den Vorsitz und richtet auch den Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G7 am 8. und 9. Juni bei Quebec aus.