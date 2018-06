Wirtschaft

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Stabile Kurse erwartet

01.06.2018, 07:47 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILE KURSE ERWARTET - Auf die hohen Kursverluste vom Donnerstag dürfte am letzten Handelstag der Woche eine Stabilisierung folgen. Der Broker IG Markets taxierte den Dax knapp 1,5 Stunden vor dem Handelsbeginn 0,37 Prozent höher auf 12 652 Punkte. Schlechte Nachrichten zur Deutschen Bank hatten deren Kurs am Vortag schwer belastet und auch den Dax in Mitleidenschaft gezogen. Am Nachmittag dürfte der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Mai das Interesse auf sich ziehen.

USA: - HANDELSSTREIT BELASTET - Sorgen vor einem sich wieder verschärfenden Handelskonflikt zwischen den USA und anderen Ländern haben die Wall Street am Donnerstag tiefer schließen lassen. Die Vereinigten Staaten verhängen nun Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union (EU) sowie aus Mexiko und Kanada. Das gab die US-Regierung am Donnerstag bekannt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,02 Prozent auf 24 415,84 Punkten.

ASIEN: - KEINE EINHEITLICHE TENDENZ - Die Aktienmärkte in Asien haben auf die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen am Freitag mit keiner einheitlichen Tendenz reagiert. Während die Vorzeichen in Japan positiv waren, standen die Aktienmärkte in China unter Druck. In Tokio legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,14 Prozent zu. An Chinas Festlandsbörsen büßte der Leitindex CSI 300 zuletzt 0,78 Prozent ein.

DAX 12.604,89 -1,40%

XDAX 12.639,70 -1,37%

EuroSTOXX 50 3.406,65 -1,00%

Stoxx50 3.049,46 -0,88%

DJIA 24.415,84 -1,02%

S&P 500 2.705,27 -0,69%

NASDAQ 100 6.967,73 -0,12%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,75 -0,05%

Bund-Future Settlement 162,14 -0,24%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1679 -0,12%

USD/Yen 109,10 0,26%

Euro/Yen 127,42 0,14%

ROHÖL:

Brent 77,48 -0,08 USD

WTI 66,87 -0,17 USD°