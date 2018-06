Wirtschaft

RBC Capital senkt Ziel für Intesa Sanpaolo - 'Sector Perform'

01.06.2018, 08:43 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,40 auf 2,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der jüngste Rückschlag italienischer Bankenpapiere sei überzogen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bei allen politischen Risiken hält er einen Austritt der Italiener aus der EU immer noch für sehr unwahrscheinlich. Die Unsicherheit und die Ausweitung der Anleihespreads belaste allerdings die Gewinne./ag/jha/

Datum der Analyse: 01.06.2018