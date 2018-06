Wirtschaft

SocGen belässt Deutsche Bank auf 'Sell' - Ziel 8 Euro

01.06.2018, 09:27 Uhr | dpa-AFX

PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die negativen Einstufungen der Großbank und ihres US-Geschäfts durch US-Notenbank und den dortigen Einlagensicherungsfonds sein bereits vor einiger Zeit erfolgt und eigentlich keine allzu große Überraschung, schrieb Analyst Andrew Lim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger hätten aber wohl die Sorge, dass europäische Großkunden zunehmend davor zurückschrecken, die Deutsche Bank als Partner für die finanzielle Abwicklung von Geschäften in den USA zu wählen. Das könnte den Ertragsrückgang beschleunigen und die schwache Kernkapitalquote weiter drücken./ag/zb

Datum der Analyse: 01.06.2018

