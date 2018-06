Wirtschaft

RBC rät von Deutsche-Bank-Aktien ab - Riskante Anlage mit hohen Risiken

01.06.2018, 09:35 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Deutsche Bank von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Zudem senkte die Expertin Anke Reingen das Kursziel von 12 auf 8 Euro und warnte davor, dass eine Investition in das Papier spekulative Risiken hat. Seit ihrer Ersteinschätzung im Juni vergangenen Jahres habe sie gedacht, dass es für die Großbank nicht schlimmer kommen könne, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe sich als Trugschluss erwiesen.

Die Meldungen, wonach das US-Geschäft für den dortigen Einlagensicherungsfonds als Problemfall gelte, habe die Sorgen nur vergrößert. Die Aufsichtsbehörden könnten in der Restrukturierung der Bank langsam die Geduld verlieren. Und obwohl sie daran glaubt, dass die Bank ihren Sparkurs umsetzen und die Kostenziele erreichen kann, kürzte sie ihre Erwartungen für Dividende, Gewinn und Rendite. Bei der Gewinnbeteiligung je Aktie rechnet sie jetzt für 2020 mit 30 Cent je Aktie und damit 20 Cent weniger als bisher.

Alles in allem gibt es ihrer Einschätzung nach keinen Grund, Deutsche-Bank-Aktien zu kaufen. Um auf eine Erholung der Märkte zu setzen, sei ein Investment in Papiere der Credit Suisse sinnvoller. Und wer im Bankensektor von steigenden Zinsen profitieren wolle, sei bei der Unicredit besser aufgehoben. Beide Papiere bewertet die RBC mit "Outperform". Mit dem am Freitag reduzierten Kursziel gehört Reinken zu den größten Pessimisten unter den von dpa-AFX erfassten 22 Experten.

Derzeit haben neben RBC nur Barclays und die Societe Generale ein so niedriges Kursziel - ihnen folgt aktuell die Citigroup mit 8,30 Euro. Gemessen am neuen Ziel sieht Reingen die Gefahr von weiteren Verlusten in Höhe von etwas mehr als zwölf Prozent. Die Deutsche-Bank-Aktie befindet sich seit Wochen und Monaten auf Talfahrt - daran konnte auch der hektisch durchgezogene Chefwechsel im April nichts ändern. Im Gegenteil: Seit der Berufung von Christian Sewing als Nachfolger des zuletzt glücklosen John Cryan ging es um ein Fünftel nach unten.

Mit der Einstufung "Underperform" rechnen die Analysten von RBC Capital Markets auf Sicht von zwölf Monaten mit einer Rendite der Aktien, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt./zb/ag/jha/

Analysierendes Institut RBC Capital.