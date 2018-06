Wirtschaft

Wirecard eilt trotz Marktturbulenzen weiter von Rekord zu Rekord

01.06.2018, 10:08 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Scheinbar unbeirrt von den Marktturbulenzen der vergangenen Tage setzt Wirecard seinen Höhenflug fort: Am Freitag stiegen die Papiere des Zahlungsabwicklers abermals auf ein Rekordhoch. Die Aktien des TecDax-Schwergewichts gewannen im frühen Handel bis zu 0,83 Prozent auf 133,25 Euro - zuletzt lag der Kurs nur etwas darunter.

Seit Jahresbeginn zog der Börsenwert damit um rund 43 Prozent auf 16,4 Milliarden Euro an. Damit ist das als Fintech eingestufte Unternehmen aus einem Münchener Vorort mit gerade mal knapp 4500 Mitarbeitern an der Börse deutlich mehr wert als die Commerzbank . Diese kommt nach einem Kursrutsch in den vergangenen Wochen auf eine Marktkapitalisierung von etwas mehr als 11 Milliarden Euro - und selbst die Deutsche Bank ist nach den zuletzt deutlichen Verlusten der Aktie an der Börse nur noch rund drei Milliarden Euro mehr wert als Wirecard./zb/ag/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------