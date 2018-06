Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste - Entspannung in Italien

01.06.2018, 13:44 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutliche Entspannung am italienischen Anleihemarkt hat die Kurse deutscher Bundesanleihen am Freitag kräftig belastet. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,36 Prozent auf 161,18 Punkte. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen stieg um 0,06 Prozentpunkte auf 0,393 Prozent.

Die Aussicht auf eine neue Regierung in Italien hat für eine gestiegene Risikoneigung gesorgt. Nach drei Monaten politischem Chaos soll die Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega am Nachmittag in Rom vereidigt werden. Die Finanzmärkte reagierten nach den Turbulenzen der vergangenen Tage erleichtert. Eine Neuwahl ist damit vorerst abgewendet. Die sicher geltenden deutschen Staatsanleihen waren daher weniger gefragt.

Die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen gaben deutlich nach. Die Rendite zehnjähriger italienischer Papiere fiel um 0,24 Prozentpunkte auf 2,50 Prozent. Stark gefallen sind auch die Renditen in Spanien, Portugal und Griechenland. Die Abwahl des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy beunruhigte die Märkte kaum. Sozialistenchef Pedro Sanchez wurde zum Nachfolger gewählt. Sanchez versprach, den europäischen Verpflichtungen nachzukommen. Ob er gemeinsam mit dem linken Bündnis Unidos Podemos und kleineren Regionalparteien eine stabile Regierung bilden kann, ist offen.