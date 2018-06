Wirtschaft

Deutsche Stahlverarbeiter fordern gelassene Reaktion auf Strafzölle

01.06.2018, 14:09 Uhr | dpa-AFX

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die stahlverarbeitende Industrie in Deutschland hat vor einer scharfen Antwort auf die US-Strafzölle gewarnt. "Reaktionen der EU, die zu einer Eskalation der Situation und weiteren Handelsbarrieren führen, würden einen noch viel größeren Schaden anrichten", sagte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung, Christian Vietmeyer. "Die EU sollte gelassen bleiben", forderte Vietmeyer. Die Einfuhrzölle der USA dürfen auch keinen Automatismus für die Verhängung von Einfuhrbarrieren der EU gegen andere Länder auslösen.

In dem Verband sind vorwiegend mittelständische Betriebe mit rund 500 000 Beschäftigten organisiert, die unter anderem für die internationalen Märkte der Automobil- und Elektroindustrie und den Maschinenbau produzieren.

Deutschlands größter Stahlhersteller Thyssenkrupp wollte sich nicht öffentlich äußern. In Unternehmenskreisen wurde aber auf das geringe Engagement in den USA verwiesen. Demnach exportiert Thyssenkrupp rund vier Prozent seiner Stahlproduktion in die USA. Dabei handele es sich größtenteils um hochwertige Qualitäten insbesondere für die Automobil- und Verpackungsindustrie, die nicht ohne weiteres durch Lieferungen von US-Wettbewerbern ersetzt werden könnten.