EU-Ratschef Tusk beglückwünscht neuen spanischen Premier Sanchez

01.06.2018, 15:57 Uhr | dpa-AFX

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dem neuem spanischen Regierungschef Pedro Sánchez im Namen aller EU-Staaten gratuliert. "Die Ernennung kommt zu einem für Europa herausfordernden Moment", schrieb Tusk am Freitag in einem Brief an Sánchez. "Europäische Geschlossenheit ist mehr denn je nötig. Ich vertraue darauf, dass Sie und Ihre Regierung eine konstruktive Rolle in der Europäischen Union spielen werden."

Das spanische Parlament hatte zuvor in einem historischen Votum den bisherigen konservativen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy abgewählt. 180 der 350 Abgeordneten stimmten am Mittag gegen den 63-Jährigen und unterstützten damit den Vorstoß von Sozialistenchef Pedro Sánchez. Der 46-Jährige wird damit neuer Regierungschef.