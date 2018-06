Wirtschaft

Visa kämpft mit Störung des Zahlungssystems in Europa

01.06.2018, 18:45 Uhr | dpa-AFX

LONDON (dpa-AFX) - Der Kreditkartenanbieter Visa hat Probleme bei der Zahlungsabwicklung eingeräumt. Es gebe eine "Service-Störung", wegen der einige Transaktionen in Europa nicht ausgeführt werden könnten, teilte das Unternehmen am Freitag in einer Stellungnahme mit. "Wir untersuchen die Ursache und arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu lösen." Zuvor hatten britische Medien berichtet, dass Zahlungen nicht ausgeführt werden könnten. Kunden sollen Mitteilungen erhalten haben, dass weder Geld überwiesen noch empfangen werden könne. Bei Twitter habe es etliche Beschwerden gegeben. Laut einzelnen Berichten soll das Problem nicht nur Visa betreffen.