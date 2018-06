Wirtschaft

BMW mit Absatzplus auf dem US-Markt

01.06.2018, 19:39 Uhr | dpa-AFX

WOODCLIFF LAKE (dpa-AFX) - Der Autobauer BMW hat auf dem US-Markt im Mai spürbar zugelegt. Der Absatz wuchs im Vergleich mit dem Vorjahresmonat dank starker SUV-Verkäufe und eines deutlichen Anstiegs bei der Kleinwagenmarke Mini insgesamt um 3,4 Prozent auf 30 888 Neuwagen, wie das Dax -Unternehmen am Freitag am US-Sitz in Woodcliff Lake (New Jersey) mitteilte.

Während die wichtige Stammmarke BMW mit 26 662 Stück 3,3 Prozent mehr Autos auf die Straße brachte als im Vorjahr, verbuchte die Tochter Mini ein Plus von 4,0 Prozent. Insgesamt legten die US-Verkäufe des Münchener Konzerns im bisherigen Jahresverlauf um 3,3 Prozent zu. Bei der Hauptmarke BMW betrug der Anstieg 3,2 Prozent.