Merkel gratuliert neuem italienischen Regierungschef Conte

01.06.2018, 20:18 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat dem neuen italienischen Regierungschef Guiseppe Conte zum Amtsantritt gratuliert und eine "glückliche Hand sowie viel Erfolg" gewünscht. "Italien und Deutschland verbinden enge und freundschaftliche Beziehungen in allen Bereichen - politisch, wirtschaftlich und kulturell", schrieb Merkel am Freitag. Als Gründungsmitglieder der Europäischen Union baue die Zusammenarbeit beider Länder auf gemeinsamen europäischen Werten auf. "Ich freue mich darauf, die enge Partnerschaft mit Ihnen fortzuführen und weiter zu vertiefen", betonte Merkel.

Staatspräsident Sergio Mattarella hatte zuvor in Rom die Regierungsmannschaft unter Führung des parteilosen Juristen Conte vereidigt. Ihr gehören die europakritische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistischer Lega an. Die Regierungsübernahme durch die beiden Parteien hat im Rest Europas vor allem wegen teurer Wahlversprechen in dem hoch verschuldeten Land erhebliche Sorgen ausgelöst.