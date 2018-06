Wirtschaft

Institut: 'China kann uns überrollen' - Mehr Kontrolle bei Übernahmen

03.06.2018, 11:31 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Die Politik muss aus Sicht von Experten sehr viel genauer hinschauen bei Übernahmen deutscher Firmen durch chinesische Investoren. "Es ist der letzte Moment zu handeln. China kann uns überrollen", sagte Mikko Huotari, Leiter des Programms internationale Beziehungen beim China-Forschungsinstituts Merics in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. "Das haben wir bei der Solarenergie gesehen. Das ist ein Muster, das sich jetzt vielfach auch in anderen Industrien - wie beispielsweise in der Robotik-Branche wiederholen kann."

Chinesische Investoren greifen immer mehr nach deutschen Unternehmen, vor allem in Schlüsseltechnologien wie der Robotik, im Maschinen- und Anlagenbau oder in der Biomedizin. Sowohl auf deutscher als auch EU-Ebene wird derzeit darüber diskutiert, Firmenübernahmen durch chinesische Investoren zu erschweren.

"Die strategische Industriepolitik Chinas erfordert es, sehr viel genauer hinzuschauen", sagte Huotari. "Deshalb ist es völlig richtig, wenn es in Deutschland und Europa Bemühungen gibt, die Instrumente für Eingriffe bei Übernahmen und Beteiligungen zu stärken."

Mit China sei kein normaler Wettbewerber auf dem Markt. China sei ein Akteur mit massivem Gewicht, der mit staatlichen Subventionen durch große Fonds strategisch koordinierte Industriepolitik betreibe. Die EU könne dem bisher nur wenig entgegensetzen."Man muss sich stärker Gedanken machen über sicherheitsrelevante Bereiche etwa in der Halbleitertechnologie, bei kritischer Infrastruktur, Schlüsseltechnologien oder im Bereich der Datensicherheit. Man muss einen engeren Rahmen setzen, unter welchen Bedingungen wir Übernahmen deutscher Firmen durch Chinesen zulassen wollen."

Deutschland und Europa müssten außerdem ihre Anstrengungen bei der Künstlichen Intelligenz und anderen Zukunftstechnologien massiv ausbauen. "Wir sind bereits in einer neuen Ära in den Beziehungen mit China. Die Amerikaner haben das schärfer erkannt als wir. Das ist eine völlig neue Herausforderung. Die Fusion der Zugsparten von Siemens und Alstom als Reaktion auf chinesische Konkurrenz war ein erster richtiger Schritt. Notwendig ist eine umfassende europäische Industriestrategie."