Weil: Keine Dieselfahrverbote in Niedersachsen

04.06.2018, 05:39 Uhr | dpa-AFX

HANNOVER (dpa-AFX) - Die niedersächsischen Städte werden die hohe Schadstoffbelastung nach Einschätzung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ohne Dieselfahrverbote in den Griff bekommen. "Es wird in Niedersachsen keine Fahrverbote geben", sagte der Regierungschef der Deutschen Presse-Agentur. Da Niedersachsen auch an Volkswagen beteiligt ist, sitzt Weil auch im Aufsichtsrat des größten europäischen Autoherstellers, der mit seinen manipulierten Motoren den Diesel-Skandal ins Rollen gebracht hatte. In den vier niedersächsischen Städten mit zu hoher Schadstoffbelastung lägen die Stickstoffdioxidwerte inzwischen nicht mehr allzu weit entfernt vom Grenzwert. Es gebe eine spürbar sinkende Tendenz, obwohl noch nicht alle Maßnahmen ihre volle Wirksamkeit entfaltet hätten, sagte Weil.