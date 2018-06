Wirtschaft

dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax macht Stabilisierungsversuch

04.06.2018, 07:45 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Der Dax dürfte am Montag an seinen Stabilisierungsversuch vor dem Wochenende anknüpfen: Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,34 Prozent höher auf 12 767 Punkte.

USA: - GEWINNE - Dank eines starken US-Arbeitsmarktberichts und der Erleichterung über eine vorzeitige politische Lösung in Italien hat der New Yorker Aktienmarkt am Freitag Gewinne eingefahren. Der Dow Jones Industrial erholte sich mit einem Plus von 0,90 Prozent auf 24 635,21 Punkten von seinem Vortagesverlust. Auf Wochensicht bedeutet dies jedoch ein Minus von einem knappen halben Prozent. Seit Jahresanfang ist die Bilanz ebenfalls negativ.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Asiens Börsenmärkte folgen am Montag den positiven Vorgaben aus den USA. Der japanische Leitindex Nikkei 225 ist 1,31 Prozent im Plus, Hongkongs Hang Seng gewinnt zur Stunde 1,39 Prozent, und der chinesische CSI 300 macht 0,86 Prozent gut.

DAX 12.724,27 0,95%

XDAX 12.746,98 0,85%

EuroSTOXX 50 3.453,54 1,38%

Stoxx50 3.085,27 1,17%

DJIA 24.635,21 0,90%

S&P 500 2.734,62 1,08%

NASDAQ 100 7.083,93 1,67%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,32 -0,27%

Bund-Future Settlement 161,46 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1692 0,28%

USD/Yen 109,67 0,15%

Euro/Yen 128,23 0,43%

ROHÖL:

Brent 76,46 -0,33 USD

WTI 65,71 -0,1 USD

