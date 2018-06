Wirtschaft

JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 21 Euro - 'Overweight'

04.06.2018, 07:45 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 23 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kapitalkosten italienischer Banken seien gestiegen, begründete Analystin Delphine Lee ihr neues Kursziel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Unicredit sei aber günstig, rechtfertigte sie ihr positives Anlagevotum./edh/gl

Datum der Analyse: 04.06.2018

