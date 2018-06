Wirtschaft

JPMorgan senkt Intesa Sanpaolo auf 'Neutral' - Ziel auf 3,30 Euro

04.06.2018, 07:45 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Intesa Sanpaolo von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3,70 auf 3,30 Euro gesenkt. Die Aktien italienischer Banken seien derzeit nicht gerade billig, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem seien die Kapitalkosten der dortigen Institute gestiegen. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Intesa bezeichnete Lee als unattraktiv./edh/gl

Datum der Analyse: 04.06.2018

