Lufthansa-Chef erwartet steigende Ticketpreise im Sommer

04.06.2018, 07:45 Uhr | dpa-AFX

SYDNEY (dpa-AFX) - Die Lufthansa rechnet wegen der Probleme einiger Konkurrenten wie Air France-KLM in den kommenden Monaten mit wieder besseren Erlösen. Die zuletzt unter Druck stehenden Durchschnittserlöse dürften im Sommer wieder steigen, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Rande der Generalversammlung des Branchenverbands IATA am Montag in Sydney. Dabei erwartet er eine Rekordauslastung der Flugzeuge.

Die Lufthansa könnte etwa vom anhaltenden Tarifkonflikt bei der französisch-niederländischen Konkurrentin profitieren. Durch die ungelöste Auseinandersetzung in deren französischer Sparte Air France würde das Flugangebot in der Branche nicht mehr so stark anziehen. Auch die Lufthansa könne ihr Flugangebot wegen Verzögerungen bei der Auslieferung neuer Flugzeuge wie dem Airbus A320neo oder der C-Serie von Bombardier nicht so stark ausbauen wie zuletzt. Dies dürfte sich aber positiv auf die Durchschnittserlöse auswirken.