Wirtschaft

Eurokurs steigt über 1,17 US-Dollar

04.06.2018, 13:33 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag seine anfänglichen Kursgewinne ausgeweitet. Im Mittagshandel wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1727 US-Dollar gehandelt. Am Freitag hatte der Kurs noch deutlich unter der Marke 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1669 Dollar festgelegt.

Die anhaltende Entspannung an den Anleihemärkten in Südeuropa stützte erneut den Euro. Die Risikoaufschläge für italienische, spanische und portugiesische Staatsanleihen gingen merklich zurück. Auch die Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Stärkung der Eurozone stützten laut Händlern etwas den Euro - auch wenn sie hinter dem ursprünglichen Angebot des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zurückblieben. Das französische Präsidialamt forderte daher auf Merkels Aussage hin "eine ehrgeizigere Vereinbarung zur Bankenunion und der budgetären Kapazität der Eurozone".

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Auftragseingängen in der Industrie für den Monat April veröffentlicht.