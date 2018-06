Wirtschaft

525 freie Jobs - Bahn setzt auf neue Zielgruppen

04.06.2018, 14:43 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX) - Bei der Besetzung von etwa 525 freien Stellen in Hamburg setzt die Deutsche Bahn zunehmend auf neue Zielgruppen. Über-50-Jährige, Studienabbrecher, ehemalige Soldaten, Schulabgänger und Quereinsteiger: Alle haben laut Angaben des Konzerns die gleichen Jobchancen. Etwa 14 Prozent der neuen Mitarbeiter des vergangenen Jahres seien beispielsweise über 50 Jahre alt.

Momentan werden im Norden unter anderem Elektroniker, Lokführer und Fahrdienstleiter gesucht. Unter dem Motto "Vom Bewerber zum Mitarbeiter an einem Tag" können Interessierte zum Beispiel am Mittwoch beim Elektroniker-Casting von sich überzeugen und Einblicke in das Unternehmen gewinnen. "Diejenigen, die gut zu uns passen, erhalten dann auch gleich vor Ort eine Einstellungszusage", sagte Xenia von Harrach, Personalleiterin in Hamburg. Bundesweit sollen in diesem Jahr laut Bahnangaben rund 19 000 neue Mitarbeiter eingestellt werden. Als Grund für die vielen Neuanstellungen gibt die Bahn unter anderem das Wachstum des Konzerns und den Ausbau im IT-Bereich an.