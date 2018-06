Wirtschaft

Luftverkehrsbranche: Sicherheitskontrollen werden zum Nadelöhr

04.06.2018, 16:33 Uhr | dpa-AFX

BERLIN (dpa-AFX) - Passagiere verlieren bei der Kontrolle an deutschen Flughäfen aus Branchensicht zu viel Zeit. "Die Sicherheitskontrollen werden immer mehr zu einem Nadelöhr", sagte Klaus-Dieter Scheurle, der neue Präsident des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, am Montag. "Es läuft überall schneller, besser - mit derselben Sicherheit - als bei uns." Dies ist eines der Themen, die Scheurle in seiner Amtszeit vorantreiben will.

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt dringt der Betreiber Fraport schon länger darauf, die Kontrollen selbst zu organisieren. Bislang ist dafür die Bundespolizei zuständig.

Der frühere Verkehrsstaatssekretär Scheurle ist Chef der Deutschen Flugsicherung. Er führt nun zusätzlich für zwei Jahre ehrenamtlich den Spitzenverband, der unter anderem Flughäfen und Fluggesellschaften vereint. Scheurle übernahm das Amt von Fraport-Chef Stefan Schulte.