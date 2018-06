Wirtschaft

KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 04.06.2018

04.06.2018, 17:15 Uhr | dpa-AFX

ROUNDUP: Merkels Europa-Vorschläge begrüßt - aber noch 'intensive Arbeit'

BRÜSSEL/BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft mit ihren Reformvorschlägen für Europa auf ein verhalten positives Echo. Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht eine Annäherung an seine eigene Linie bei Themen wie Migration oder der Reform der Eurozone, fordert aber mehr Ehrgeiz. Auch Merkel erwartet noch "intensive Arbeit" zur Abstimmung mit Frankreich und den übrigen EU-Ländern, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag sagte.

USA: Industrieaufträge fallen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im April stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,8 Prozent gesunken, teilte das Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,5 Prozent prognostiziert.

Eurogruppen-Chef sieht Entspannung in Italien-Frage

BERLIN - Der Chef der Eurogruppe sieht die Gefahr größerer Verwerfungen durch die politische Einigung in Italien vorerst gebannt. Mario Centeno, der auch Finanzminister in Portugal ist, sagte am Montag mit Blick auf die Bildung einer Regierung in Italien: "Das sind sehr gute Nachrichten."

Quartalszahlen: Griechenlands Wirtschaft wächst

ATHEN - Die griechische Wirtschaft ist auf Wachstumskurs. In den ersten drei Monaten des Jahres lag das Wirtschaftswachstum bei 2,3 Prozent, wie das Statistikamt (Elstat) am Montag mitteilte. Im Vergleich zum letzten Quartal 2017 wuchs die griechische Wirtschaft damit um 0,8 Prozent. Finanzexperten werten den Aufschwung als Zeichen, dass das im Haushalt angepeilte Wachstumsziel von 1,9 Prozent für 2018 erreicht werden könnte.

Bundesregierung erwartet 'intensive Arbeit' zur Reform Europas

BERLIN - Die Bundesregierung erwartet noch eine "intensive Arbeit" mit Frankreich zur Abstimmung über einen Reformplan für die Zukunft Europas. Das machte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin deutlich. Man wolle und müsse vorankommen. Am Ende fielen die Entscheidungen aber im EU-Rat der Staats- und Regierungschefs. Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) begrüße die Vorschläge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Zukunft Europas.

Athen lockert erneut Regeln für Bargeldabhebungen

ATHEN - Die griechische Regierung hat die Beschränkungen für Bargeldabhebungen weiter gelockert. Ab Montag können Bürger monatlich bis zu 5000 Euro von jedem ihrer Konten abheben. Bislang lag die Obergrenze bei 2300 Euro pro Monat. Auch der Bargeldbetrag, den griechische Bürger bei jeder Auslandsreise mitführen dürfen, ist von 2300 auf 3000 Euro erhöht worden, wie das Finanzministerium in Athen mitteilte.

ROUNDUP/Umfrage: Finanzkrise größte Bedrohung für Wohlstand

MÜNCHEN - München (dpa) - Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht in einer möglichen neuen Finanzkrise die größte Bedrohung für ihr Wohlstand. Das ergab eine - allerdings mehr als ein Jahr alte - Umfrage des Allensbach-Instituts, die von der Stiftung Familienunternehmen dieser Tage in einem Buch veröffentlicht wird. Nach der Befragung von 1407 Bürgern im Alter über 16 Jahren rangierte die Furcht vor einer neuen Krise (61 Prozent) sogar noch vor den traditionellen Angstthemen Inflation (57 Prozent) und Einbrecher (55 Prozent). Besonders akut sind die Ängste jedoch offensichtlich nicht: Weniger als ein Drittel - 28 Prozent - sieht Vermögen derzeit potenziell bedroht.

ROUNDUP: Nahles wehrt sich gegen Rechte-Rhetorik-Vorwürfe

BERLIN - Die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles verwahrt sich gegen parteinterne Vorwürfe, sie bediene in der Flüchtlingspolitik rechte Rhetorik. Beim Landesparteitag der Berliner SPD war am Wochenende ein entsprechender Antrag angenommen worden, der ihr dies vorwirft. "Nein, das werde ich nicht", sagte Nahles am Montag mit Blick auf eine mögliche Änderung ihrer Wortwahl nach einer Klausursitzung der Fraktion. Der Konflikt sei dabei erwähnt worden. Sie betonte, für eine Ausweitung sicherer Herkunftsländer habe sie die Rückendeckung von Partei und Fraktion.

Eurozone: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone hat der Preisauftrieb auf Herstellerebene überraschend nachgelassen. Im April seien die Erzeugerpreise im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag in Brüssel mit. Analysten hatten eine Teuerungsrate von 2,4 Prozent erwartet. Im März hatte der Preisauftrieb 2,1 Prozent betragen.

Sentix: Konjunkturerwartungen wegen Italien-Turbulenzen auf Eurokrisen-Niveau

FRANKFURT - Die Bildung einer europakritischen Regierung in Italien hat die Stimmung der Investoren im Euroraum stark getrübt. Die Konjunkturerwartungen seien im Juni "regelrecht eingebrochen", teilte das Marktforschungsinstitut Sentix am Montag mit. Der entsprechende Teilindikator sei um 11,3 auf minus 13,3 Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit dem Eurokrisenjahr 2012 gefallen. Die Skepsis gegen die neue Regierung in Rom - einer Koalition aus der rechtsgerichteten Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung - sei "so stark, dass die Konjunkturerwartungen in der Eurozone regelrecht abkippen."

ROUNDUP: Knapp 10 Milliarden Familien-Entlastung ab 2019 geplant

BERLIN - Familien in Deutschland sollen ab kommendem Jahr um rund 9,8 Milliarden Euro entlastet werden. Zu dem Paket gehört eine Kindergelderhöhung um 10 Euro im Monat ab Juli 2019, ein höherer Grundfreibetrag, ein höherer Kinderfreibetrag und eine Entlastung mittlerer und unterer Einkommen bei der sogenannten kalten Progression, wie am Montag aus Regierungskreisen verlautete. Das sieht ein Referentenentwurf des Finanzministeriums vor. Am 27. Juni soll das Familienentlastungspaket vom Kabinett beschlossen werden.

ROUNDUP 2: Koalition plant 9,8 Milliarden Familien-Entlastung ab 2019

BERLIN - Familien in Deutschland sollen ab kommendem Jahr mehr Geld in der Tasche haben und um insgesamt 9,8 Milliarden Euro entlastet werden. Das sieht ein Entwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vor, der am Montag in die Abstimmung mit den anderen Ministerien der Bundesregierung ging. Am 27. Juni soll das Paket vom Kabinett beschlossen werden. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60 000 Euro würde im kommenden Jahr demnach um 9,36 Prozent entlastet, in Geld würde das 251 Euro bedeuten.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.