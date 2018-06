Wirtschaft

Neues Kabinett in Spanien soll am Mittwoch stehen

04.06.2018, 20:01 Uhr | dpa-AFX

MADRID (dpa-AFX) - Der neue spanische Regierungschef Pedro Sánchez wird sein Kabinett voraussichtlich am Mittwoch präsentieren. Am Freitag solle der Ministerrat dann erstmals in Madrid zusammenkommen, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf Kreise der Sozialistischen Partei (PSOE). Außenminister werde Josep Borrell (71), der von 2004 bis 2007 Präsident des Europaparlaments und in den 1990er Jahren Minister für Infrastruktur und Transport war, berichteten spanische Medien am Abend.

Über die weiteren Personalien wurde noch nichts Konkretes bekannt. Sánchez plane ein paritätisch mit Männern und Frauen besetztes Kabinett, hieß es. Zudem solle es ein Ressort zum Thema Gleichberechtigung geben.

Für wichtige Posten im Gespräch sind der Organisationssekretär der Sozialisten, José Luis Ábalos, und Carmen Calvo, die in der Regierung des Sozialisten José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) mehrere Jahre Kulturministerin war.

Bereits am Montag stand ein erster offizieller Termin auf dem Programm: Sánchez empfing in Madrid den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Sein Debüt in Brüssel werde der 46-Jährige am 28. und 29. Juni beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU geben, hieß es weiter.

Sánchez hatte am Freitag seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy mit einem Misstrauensvotum im Parlament zu Fall gebracht. Am Samstag wurde er von König Felipe VI. als neuer Ministerpräsident vereidigt. Der Ökonomiedozent, der die Sozialisten seit 2014 anführt, ist der siebte Ministerpräsident des Landes seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975 - und der erste, der ohne Parlamentswahl an die Macht gekommen ist.