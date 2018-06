Wirtschaft

US-Anleihen geben leicht nach

04.06.2018, 21:29 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Kursgewinne am US-Aktienmarkt belasteten die Papiere etwas. Marktbeobachter sprachen jedoch von einem impulsarmen Wochenauftakt am amerikanischen Rentenmarkt. Auch Kennzahlen zum Auftragseingang in der amerikanischen Industrie wirkten sich kaum auf die Notierungen aus. Die Aufträge haben im April stärker nachgegeben als erwartet.

Zweijährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf knapp 99 31/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen sanken um 8/32 Punkte auf 99 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,93 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 18/32 Punkte auf 101 27/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 3,08 Prozent.