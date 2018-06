Wirtschaft

Ausgewählte ANALYSTEN-EINSTUFUNGEN vom 04.06.2018

04.06.2018, 21:54 Uhr | dpa-AFX

JPMorgan senkt Ziel für Unicredit auf 21 Euro - 'Overweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit von 23 auf 21 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Kapitalkosten italienischer Banken seien gestiegen, begründete Analystin Delphine Lee ihr neues Kursziel in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Unicredit sei aber günstig, rechtfertigte sie ihr positives Anlagevotum.

Mainfirst hebt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel auf 125 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat Hannover Rück nach einer Informationsveranstaltung von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 112 auf 125 Euro angehoben. Analyst Rene Locher zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie nun optimistischer für den Rückversicherer und hob seine Gewinnschätzungen um durchschnittlich 9 Prozent an. Der Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche sei angesichts der guten operativen Entwicklung durchaus gerechtfertigt.

HSBC hebt AB Inbev auf 'Buy' und Ziel auf 116 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat AB Inbev von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 115 auf 116 Euro angehoben. Der Bierbrauer fokussiere sich nun nicht mehr auf Übernahmen, sondern auf Wachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Carlos Laboy in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit trete ein neuer Anlegertyp auf den Plan, der über einen längerfristigen Horizont verfüge und eine attraktive Bewertung der Aktien fordere. Laboy zufolge werden die Papiere bereits mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem fairen Wert gehandelt.

Independent Research hebt Ziel für Bayer auf 105 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bayer nach Einzelheiten zur Kapitalerhöhung für die Monsanto-Übernahme von 102 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien beinhalte mit 81 Euro einen hohen Abschlag auf den letzten Schlusskurs und der Bruttoemissionserlös falle mit 6 Milliarden Euro erwartungsgemäß geringer aus als ursprünglich geplant, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie.

Warburg senkt Ziel für United Internet auf 64,60 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für United Internet von 73,00 auf 64,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das neue Ziel für die Aktie berücksichtige die Integration von 1&1 Drillisch, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Montag vorliegenden Studie.

Goldman hebt Ziel für Wirecard an - 'Conviction Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie von Wirecard nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 145 auf 168 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Verunstaltung sorge für Optimismus, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Zahlungsabwickler dürfte in den kommenden Jahren ein organisches Umsatzwachstum von 25 Prozent aufrecht erhalten können. Moawalla erhöhte seine Gewinnschätzungen für die kommenden vier Jahre um bis zu 13 Prozent.

Independent senkt Ziel für Daimler auf 68 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Daimler von 73 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Verdacht auf Diesel-Abgasmanipulationen beim Stuttgarter Autobauer erhärte sich und die Aktie sei gegenwärtig nur "optisch" attraktiv bewertet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Montag vorliegenden Studie.

