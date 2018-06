Wirtschaft

Goldman senkt Givaudan auf 'Sell' und Ziel auf 2000 Franken

05.06.2018, 09:01 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Givaudan von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 2142 auf 2000 Franken gesenkt. Ungeachtet fundamental attraktiver Aussichten drohten den Duft- und Geschmackstoffherstellern kurzfristig Gegenwind sowie strukturelle Herausforderungen, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Konsensschätzungen dürften sinken./gl/la

Datum der Analyse: 04.06.2018

