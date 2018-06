Wirtschaft

IPO: Wirecard-Rivale Adyen soll in Amsterdam an die Börse

05.06.2018, 09:09 Uhr | dpa-AFX

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Eigentümer des niederländischen Zahldienstleisters Adyen wollen mit einem Börsengang in Amsterdam Kasse machen. Inklusive einer Mehrzuteilungsoption sollen gut 14 Prozent des Kapitals in einer Preisspanne von 220 bis 240 Euro je Aktie platziert werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Amsterdam mitteilte. Der erste Handelstag wird am 13. Juni erwartet.

Insgesamt würden die Eigentümer damit brutto bis zu 947 Millionen Euro erlösen, die Marktbewertung läge bei 6,5 bis 7,1 Milliarden Euro. Dem Unternehmen selbst sollen keine finanziellen Mittel zufließen. Der Anbieter von vor allem Online-Zahlungslösungen hat 2017 gut 1,1 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht. Zu den Kunden gehören unter anderem die Internetkonzerne Ebay, Netflix, Uber und Spotify.