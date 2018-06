Wirtschaft

Aktien Frankfurt Eröffnung: Keine klare Richtung

05.06.2018, 09:39 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zum Handelsauftakt am Dienstag nicht allzuweit aus der Deckung gewagt. Die Regierungskrise in Spanien, die europafeindliche Fiskalpolitik in Italien, ein möglicher Handelskrieg mit den USA sowie der bevorstehende G7-Gipfel sorgten für Verunsicherung, hieß es am Markt.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,12 Prozent auf 12 755,32 Punkte. Aktuell pendelt der Dax auf Richtungssuche um die als längerfristiger Trendindikator geltende 200-Tage-Linie bei 12 737 Punkten. Sie läuft aktuell seitwärts und zeugt - trotz teils heftiger Schwankungen - von einem grundsätzlich richtungslosen Markt.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte notierte am Dienstagmorgen praktisch unverändert bei 26 643,71 Zählern. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stieg hingegen um 0,43 Prozent auf 2827,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag zuletzt 0,05 Prozent niedriger.