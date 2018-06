Wirtschaft

DAX-FLASH: Gewinn ausgebaut auf über 12 900 Punkte

05.06.2018, 13:41 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Gewinne ausgebaut. Mit einem Plus von zuletzt 1,14 Prozent rückte der deutsche Leitindex am frühen Nachmittag auf 12 916,84 Punkte vor. In der Spitze war es bis auf 12 925 Zählern hoch gegangen. Die gute Stimmung im Technologiesektor beiderseits des Atlantiks überträgt sich auf den Gesamtmarkt.

Der Dax steht nun auch wieder recht klar über der 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit um die Marke von 12 740 Punkten läuft. Somit sieht das charttechnische Bild wieder freundlicher aus.