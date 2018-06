Wirtschaft

Berenberg hält Rückschlag von Takkt für übertrieben - 'Buy'

05.06.2018, 15:15 Uhr | dpa-AFX

HAMBURG (dpa-AFX) - Seit ihrem Rekordhoch im März bei 23,35 Euro haben die Aktien von Takkt bis zu 32 Prozent verloren. Diesen Kursrutsch hält der Analyst James Letten von der Privatbank Berenberg für überzogen - trotz aller Schwierigkeiten in den USA und des schwachen ersten Quartals. Letten rät daher in seiner am Dienstag vorliegenden Studie zum Kauf der Papiere des Versandhändlers für Geschäftsausstattung.

Die Aktien reagierten am Dienstag darauf mit einem Kurssprung um gut 9 Prozent auf mehr als 19 Euro. Mit seinem um einen auf 22,50 Euro gesenkten Kursziel signalisiert der Experte aber immer noch ein Potenzial von gut 18 Prozent.

Letten schraubte zwar seine Wachstums- und Margenprognosen zurück, doch trotz des mauen organischen Wachstums seien die Papiere nun regelrecht billig, so der Experte. Der Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz sei nicht gerechtfertigt. Immerhin habe Takkt eine Historie von 15 Jahren erfolgreicher Geschäftsentwicklung vorzuweisen und habe auch bei Zukäufen immer wieder ein gutes Händchen gehabt. Zudem komme Takkt mit seinen Digitalisierungsplänen gut voran und erziele eine hohe Free-Cashflow-Rendite, so der Experte.

Mit der Empfehlung "Buy" sieht Berenberg auf Sicht von zwölf Monaten ein nachhaltiges Kurspotenzial von mehr als 15 Prozent für die Aktie./ag/ajx/jha/

Analysierendes Institut Berenberg.