Wirtschaft

US-Anleihen starten mit Kursgewinnen

05.06.2018, 15:28 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag fester in den Handel gestartet. Marktbeobachter sprachen von neuen Sorgen um die weitere politische Entwicklung in Italien. Im Tagesverlauf waren die Renditen für italienische Anleihen stark gestiegen, während vergleichsweise sichere Papiere wie US-Anleihen bei Anlegern gefragt waren.

Der italienische Senat soll am Abend über die neue populistische Regierung abstimmen. Da die Fünf-Sterne-Protestbewegung und die fremdenfeindliche Lega gemeinsam die Mehrheit im Senat stellen, gilt es als ausgemacht, dass sie das Vertrauen bekommen.

Im weiteren Handelsverlauf könnten noch Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen für neue Impulse am amerikanischen Rentenmarkt sorgen.

Zweijährige Anleihen gewannen 1/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 5/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 9/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,91 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 15/32 Punkte auf 101 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,06 Prozent.