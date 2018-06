Wirtschaft

Deutsche Anleihen: Kursgewinne ausgeweitet - Italien verunsichert

05.06.2018, 18:11 Uhr | dpa-AFX

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Kursgewinne noch ausgeweitet. Der Euro-Bund-Future stieg bis zum späten Nachmittag um 0,45 Prozent auf 161,51 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel um 0,05 Prozentpunkte auf 0,36 Prozent.

Vor allem die Unsicherheit über die Wirtschaftspolitik der neuen italienischen Regierung trieb die Anleger in die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen. Der neue italienische Regierungschef Giuseppe Conte bestätigte vor dem Senat zentrale Punkte aus dem Koalitionsprogramm der Fünf-Sterne-Bewegung und der Lega. Zusätzliche Ausgaben und Steuersenkungen dürften die bereits hohe Staatsverschuldung vergrößern. Der Senat stimmt noch an diesem Dienstag in Rom über die neue Regierung ab.

Die Rendite von zehnjährigen italienischen Staatsanleihen stieg um 0,26 Prozentpunkten auf 2,761 Prozent. Auch die Renditen von spanischen und portugiesischen Papieren legten zu. Der Anstieg war jedoch schwächer als in Italien. Die Finanzmärkte haben bei der neuen spanischen Regierung weniger Bedenken als bei der italienischen Regierung. So bekannte sich der neue spanische Regierungschef Pedro Sánchez zu allen europäischen Verpflichtungen.

Gestützt wurden die Anleihen zudem durch Anzeichen für eine sich abschwächende Konjunktur in der Eurozone. So hat sich der Einkaufsmanagerindex im Dienstleistungssektor im Mai stärker als erwartet eingetrübt. Zudem sind die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone im April weniger als prognostiziert gestiegen.