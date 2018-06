Wirtschaft

US-Anleihen legen zu

05.06.2018, 21:13 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im späten amerikanischen Rentenhandel Kursgewinne verzeichnet. Marktbeobachter sprachen von neuen Sorgen um die weitere politische Entwicklung in Italien. Im Tagesverlauf waren die Renditen für italienische Anleihen stark gestiegen, während vergleichsweise sichere Papiere wie US-Anleihen bei Anlegern gefragt waren. Allerdings gaben Papiere mit längeren Laufzeiten einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab.

Der italienische Senat hat der neuen Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 171 der Parlamentarier stimmten am Dienstag für die populistische Koalition aus Fünf-Sterne-Bewegung und fremdenfeindlicher Lega. Das Ergebnis war angesichts der Sitzverteilung erwartet worden.

Zweijährige Anleihen gewannen 2/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 5/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,76 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 7/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,92 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 101 Punkte. Sie rentierten mit 3,07 Prozent.