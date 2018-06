Wirtschaft

Bernstein hebt Deutsche Telekom auf 'Outperform'; Ziel 16,40 Euro

06.06.2018, 07:24 Uhr | dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktie der Deutschen Telekom von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,85 auf 16,40 Euro angehoben. Die bessere Einschätzung der Aktie basiere auf der deutlich transparenteren Entwicklung des operativen Cashflow in Deutschland, der exzellenten operativen Performance von T-Mobile US sowie der guten Positionierung des Konzerns in Osteuropa, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die T-Aktie sei billig und berge mit der US-Mobilfunktochter noch einen Kurstreiber./edh/gl

Datum der Analyse: 06.06.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------